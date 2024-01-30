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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за 3 штурмовою бригадою – СБУ

У Києві затримали агента ФСБ
Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали у Києві чоловіка, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

За його вказівкою киянин збирав розвіддані про Сили оборони та стратегічну інфраструктуру.

Головним його завданням було виявлення локацій запасних командних пунктів 3 окремої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

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Російський агент також передавав ворогу координати енерго- і теплогенерувальних підприємств, які забезпечують електроенергією та теплом більшу частину цивільної інфраструктури столиці – це електропідстанції та магістральні лінії електропередачі, котельні Київтеплоенерго.

Цю інформацію РФ використовувала для підготовки нових ударів по військовій та критичній інфраструктурі.

Крім того, за вказівкою кураторів зрадник намагався влаштуватися на оборонний завод, щоб збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь.

Але наміри російського агента викрили співробітники СБУ, його затримали під час виконання чергового завдання.

Щоб виявити локації потенційних цілей, киянин обходив вулиці столиці та її околиці й приховано фотографував об’єкти. За кожне виконане завдання ФСБ перераховувала на його банківську картку так звану винагороду.

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У Києві затримали агента ФСБ

Фото: СБУ

У помешканні затриманого вилучили мобільний телефон із доказами листування з агресором та банківські картки, на які він отримував російські гроші.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, ЗСУ, Київ, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Шпигуни
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