Вибухи в Харкові вночі 30 січня: РФ атакувала житлову забудову, є постраждалі

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом – підтвердила влада міста та області.

За даними військових з Повітряних сил ЗСУ, спочатку повідомлялось про ракетну небезпеку для Харківської області, а згодом – про ударні БпЛА типу Shahed в районі самого Харкова.

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Згодом вибухи підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог атакував житловий район міста.

– Удар шахеда по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Олег Синєгубов повідомив, що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА.

– Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань, – написав він.

Пізніше очільник ОВА написав, що є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі, а рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

– Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці, – повідомив Синєгубов.

Ігор Терехов також уточнив деталі щодо удару по Слобідському району, де, за його інформацією, у двох багатоповерхівках вибиті шибки.

– Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей – всі у легкій формі. Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, – написав він.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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