Російські окупанти обстріляли Харківський район – ОВА
Російські окупанти обстріляли Харківський район вдень 30 січня 2024 року. Інформація про руйнування уточнюється.
Обстріл Харкова 30 січня 2024
Про серію вибухів у Харкові вдень 30 січня 2024 року повідомив міський глава Ігор Терехов.
– У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні, – йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей України.
Пізніше керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив, що ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзвітував, що окупанти знову завдали ударів по Харківському району. На цю хвилину – без постраждалих, однак інформація щодо руйнувань уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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