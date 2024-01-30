Російські окупанти обстріляли Харківський район – ОВА

Російські окупанти обстріляли Харківський район вдень 30 січня 2024 року. Інформація про руйнування уточнюється.

Обстріл Харкова 30 січня 2024

Про серію вибухів у Харкові вдень 30 січня 2024 року повідомив міський глава Ігор Терехов.

– У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні, – йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей України.

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Пізніше керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив, що ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзвітував, що окупанти знову завдали ударів по Харківському району. На цю хвилину – без постраждалих, однак інформація щодо руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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