ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано

Прогриміла серія потужних вибухів у Полтаві та Кременчуці надвечір 30 січня. Це була чергова атака Росії, проте влучань на території Полтавської області не зафіксовано.

Вибухи в Полтаві й Кременчуці 30 січня 2024

Про серію вибухів у Полтаві й Кременчуці стало відомо надвечір 30 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.

Пізніше жителів Кременчука закликати перейти в укриття, а потім попередили про повторні пуски балістичного озброєння в бік міста.

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– Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано, – відзвітували в ОВА.

Telegram-канали повідомляють, що російські війська застосували для обстрілу Полтавської області ракети Іскандер-М з Бєлгорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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