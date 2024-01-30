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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано

ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Фото: Факти ICTV

Прогриміла серія потужних вибухів у Полтаві та Кременчуці надвечір 30 січня. Це була чергова атака Росії, проте влучань на території Полтавської області не зафіксовано.

Вибухи в Полтаві й Кременчуці 30 січня 2024

Про серію вибухів у Полтаві й Кременчуці стало відомо надвечір 30 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.

Пізніше жителів Кременчука закликати перейти в укриття, а потім попередили про повторні пуски балістичного озброєння в бік міста.

Зараз дивляться

– Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано, – відзвітували в ОВА.

Telegram-канали повідомляють, що російські війська застосували для обстрілу Полтавської області ракети Іскандер-М з Бєлгорода.

Вибухи в Кременчуці та Полтаві 30 січня 2024: що відомо

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Війна в Україні, Вибух, Кременчук, Полтава, Полтавська область, Ракетні удари Росії
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