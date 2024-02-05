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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили по Херсону: відомо про 4 загиблих та одного пораненого

обстріл Херсону

Сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська вгатили по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. На жаль, внаслідок атаки росіян загинуло щонайменше чотири людини, ще одна особа отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, ворог бив по центру міста. Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль, в якому рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків – 45 та 50 років. Також загинула жінка, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці.

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Також Роман Мрочко повідомив про одного постраждалого, який пізніше був ушпиталений.

Згодом стало відомо про ще одного загиблого – це 60-річний чоловік, який отримав травми несумісні із життям.

– На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється, – написав він.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

2 лютого російська авіація атакувала Херсон, внаслідок чого 73-літня жінка отримала осколкові поранення. Внаслідок авіаудару також були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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