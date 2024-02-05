У Черкасах повідомили про замінування шкіл
5 лютого в Черкасах надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл міста.
Це в коментарі Фактам ICTV підтвердила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.
Що відомо про замінування шкіл у Черкасах 5 лютого
Після надходження анонімного повідомлення про замінування шкіл у Черкасах дітей та персонал евакуювали.
Наразі на місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.
Патрульні забезпечили перекриття та охорону місць події.
За словами начальниці відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області, залежно від площі приміщень перевірка може тривати не одну годину.
– Ми розуміємо, звідки надходять ці повідомлення. З торговельних центрів зараз перейшли до шкіл, – зазначила Зоя Вовк.
Серія мінувань в Україні
Нагадаємо, що серія мінувань в Україні почалась 8 січня 2022 року, за півтора місяці до повномасштабного вторгнення РФ.
Тоді надійшло повідомлення про мінування всіх ТРЦ Києва.
Перше повідомлення про мінування шкіл Черкас з’явилося 12 січня.
Цього ж дня вибухівку шукали в навчальних закладах Дніпра та Львова, а 11 січня – у школах столиці.
Після п’яти днів регулярних евакуацій зі шкіл Черкас департамент освіти та гуманітарної політики тоді рекомендував перейти на дистанційну форму навчання.