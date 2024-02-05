У Черкасах повідомили про замінування шкіл

5 лютого в Черкасах надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл міста.

Це в коментарі Фактам ICTV підтвердила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Що відомо про замінування шкіл у Черкасах 5 лютого

Після надходження анонімного повідомлення про замінування шкіл у Черкасах дітей та персонал евакуювали.

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Наразі на місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.

Патрульні забезпечили перекриття та охорону місць події.

За словами начальниці відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області, залежно від площі приміщень перевірка може тривати не одну годину.

– Ми розуміємо, звідки надходять ці повідомлення. З торговельних центрів зараз перейшли до шкіл, – зазначила Зоя Вовк.

Серія мінувань в Україні

Нагадаємо, що серія мінувань в Україні почалась 8 січня 2022 року, за півтора місяці до повномасштабного вторгнення РФ.

Тоді надійшло повідомлення про мінування всіх ТРЦ Києва.

Перше повідомлення про мінування шкіл Черкас з’явилося 12 січня.

Цього ж дня вибухівку шукали в навчальних закладах Дніпра та Львова, а 11 січня – у школах столиці.

Після п’яти днів регулярних евакуацій зі шкіл Черкас департамент освіти та гуманітарної політики тоді рекомендував перейти на дистанційну форму навчання.

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