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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Києві після вибухів загорілися два авто

Пожежа в Києві 5 лютого 2024 року

Уночі 5 лютого в Києві прогриміло два вибухи.

Повітряної тривоги в цей час оголошено не було.

Одразу після вибухів в одному з районів столиці почалося задимлення.

Зараз дивляться

Про це повідомляють київські Telegram-спільноти.

Що відомо про вибухи в Києві

Як стало відомо, у Дніпровському районі, у житловому масиві Березняки, палають два автомобілі.

Поліцейські та рятувальники подробиць щодо надзвичайної події поки що не надавали.

Джерело: Реальний Київ

Фото: Реальний Київ

Вибух, Київ, Пожежа
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