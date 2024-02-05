Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
У Києві після вибухів загорілися два авто
Уночі 5 лютого в Києві прогриміло два вибухи.
Повітряної тривоги в цей час оголошено не було.
Одразу після вибухів в одному з районів столиці почалося задимлення.
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Про це повідомляють київські Telegram-спільноти.
Що відомо про вибухи в Києві
Як стало відомо, у Дніпровському районі, у житловому масиві Березняки, палають два автомобілі.
Поліцейські та рятувальники подробиць щодо надзвичайної події поки що не надавали.
Джерело: Реальний Київ
Фото: Реальний Київ
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