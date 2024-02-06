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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сім осіб загинули в будинку на Житомирщині: ймовірно, отруєння чадним газом

В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС

Семеро дорослих чоловіків загинули, попередньо, від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області.

Про груповий нещасний випадок рятувальникам повідомили сьогодні близько 09:40.

Для з’ясування обставин трагедії на місці працює мобільна оперативна група ДСНС області, поліцейські та працівники газової служби.

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Водночас ознак пожежі у будинку не виявлено.

Наразі відомо, що усі загиблі з Вінницької області. Вони тимчасово оселилися у цьому будинку на період роботи.

В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб

Експерти МОЗ розповідали, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.

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Джерело: ДСНС
Вінницька область, Житомирська область, Отруєння, чадний газ
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