Сім осіб загинули в будинку на Житомирщині: ймовірно, отруєння чадним газом

Семеро дорослих чоловіків загинули, попередньо, від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області.

Про груповий нещасний випадок рятувальникам повідомили сьогодні близько 09:40.

Для з’ясування обставин трагедії на місці працює мобільна оперативна група ДСНС області, поліцейські та працівники газової служби.

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Водночас ознак пожежі у будинку не виявлено.

Наразі відомо, що усі загиблі з Вінницької області. Вони тимчасово оселилися у цьому будинку на період роботи.

Експерти МОЗ розповідали, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.

Джерело : ДСНС

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