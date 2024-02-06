Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сім осіб загинули в будинку на Житомирщині: ймовірно, отруєння чадним газом
Семеро дорослих чоловіків загинули, попередньо, від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області.
Про груповий нещасний випадок рятувальникам повідомили сьогодні близько 09:40.
Для з’ясування обставин трагедії на місці працює мобільна оперативна група ДСНС області, поліцейські та працівники газової служби.
Зараз дивляться
Водночас ознак пожежі у будинку не виявлено.
Наразі відомо, що усі загиблі з Вінницької області. Вони тимчасово оселилися у цьому будинку на період роботи.
Експерти МОЗ розповідали, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.
Джерело: ДСНС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.