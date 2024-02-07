Вибухи у Бєлгороді: у місті зникла електроенергія
Ввечері 7 лютого у Росії в Бєлгороді пролунали вибухи. У місті було оголошено ракетну небезпеку.
Про це пишуть місцеві пабліки.
– Повідомляють про часткове відключення електропостачання у центрі міста. Причина поки що невідома, – пише Бєлгородський інформатор.
За попередніми даними, одна з ракет влучила в автомобільний міст у районі Крейда.
Наслідки вибухів у Бєлгороді 7 лютого
Серію вибухів у Бєлгороді було зафіксовано приблизно о 18:40 за київським часом.
Мешканці публікують відео обстановки у Бєлгороді. Стверджується також, що над містом збили декілька повітряних цілей.
Як повідомив віцемер Бєлгорода з ЖКГ Василь Голіков, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, зокрема, 25 квартир, кілька приватних будинків, а також автомобілі.
Нагадаємо, що 4 лютого Курську та Бєлгородську області Росії атакували безпілотники.