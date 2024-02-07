Вибухи у Бєлгороді: у місті зникла електроенергія

Ввечері 7 лютого у Росії в Бєлгороді пролунали вибухи. У місті було оголошено ракетну небезпеку.

Про це пишуть місцеві пабліки.

– Повідомляють про часткове відключення електропостачання у центрі міста. Причина поки що невідома, – пише Бєлгородський інформатор.

За попередніми даними, одна з ракет влучила в автомобільний міст у районі Крейда.

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Наслідки вибухів у Бєлгороді 7 лютого

Серію вибухів у Бєлгороді було зафіксовано приблизно о 18:40 за київським часом.

Мешканці публікують відео обстановки у Бєлгороді. Стверджується також, що над містом збили декілька повітряних цілей.

Як повідомив віцемер Бєлгорода з ЖКГ Василь Голіков, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, зокрема, 25 квартир, кілька приватних будинків, а також автомобілі.

Нагадаємо, що 4 лютого Курську та Бєлгородську області Росії атакували безпілотники.

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