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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Нікополі розстріляли заступника мера

У Нікополі розстріляли заступника мера

8 лютого вбили заступника мера Нікополя.

Заступник міського голови перебував в автомобілі, який розстріляла невідома особа, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Вбивство заступника мера Нікополя: що відомо

Вбивство заступника мера Нікополя сталося 8 лютого на одній із вулиць міста.

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За даними Офісу генпрокурора, автомобіль, у якому перебував заступник міського голови Нікополя, розстріляла із невстановленої вогнепальної зброї невідома особа.

Через відкритий по автівці вогонь транспортний засіб охопило вогнем.

Після гасіння пожежі в салоні виявили тіло 59-річного чоловіка.

Вбивство заступника мера Нікополя: реакція правоохоронців

Поліцейські вже встановили прикмети нападника.

Наразі триває збір та аналіз речових доказів, тривають оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства (п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Вбивство, Дніпропетровська область, Нікополь, Офіс генпрокурора, Смерть
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