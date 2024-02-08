У Нікополі розстріляли заступника мера
8 лютого вбили заступника мера Нікополя.
Заступник міського голови перебував в автомобілі, який розстріляла невідома особа, повідомляють в Офісі генерального прокурора.
Вбивство заступника мера Нікополя: що відомо
Вбивство заступника мера Нікополя сталося 8 лютого на одній із вулиць міста.
За даними Офісу генпрокурора, автомобіль, у якому перебував заступник міського голови Нікополя, розстріляла із невстановленої вогнепальної зброї невідома особа.
Через відкритий по автівці вогонь транспортний засіб охопило вогнем.
Після гасіння пожежі в салоні виявили тіло 59-річного чоловіка.
Вбивство заступника мера Нікополя: реакція правоохоронців
Поліцейські вже встановили прикмети нападника.
Наразі триває збір та аналіз речових доказів, тривають оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.
Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства (п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.