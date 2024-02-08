Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали

Уночі проти 8 лютого стався вибух у Святошинському районі Києва.

Що відомо про вибух у Києві сьогодні вночі

Вибух у Києві сьогодні вночі стався в одному з будинків Святошинського району.

Після вибуху невідомого предмету в одній з квартир спалахнула пожежа та сталося руйнування балкона.

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З під’їзду, де сталась надзвичайна подія, евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців.

Пожежу ліквідували півтори години.

Під час приборкування вогню рятувальники виявили тіло юнака.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Джерело : ДСНС

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