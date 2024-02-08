Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Генерал, який пройшов усі щаблі військової служби: що відомо про Валерія Залужного
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали

Вибух у Києві вночі проти 8 лютого 2024
Фото: ДСНС

Уночі проти 8 лютого стався вибух у Святошинському районі Києва.

Що відомо про вибух у Києві сьогодні вночі

Вибух у Києві сьогодні вночі стався в одному з будинків Святошинського району.

Після вибуху невідомого предмету в одній з квартир спалахнула пожежа та сталося руйнування балкона.

Зараз дивляться

З під’їзду, де сталась надзвичайна подія, евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців.

Пожежу ліквідували півтори години.

Під час приборкування вогню рятувальники виявили тіло юнака.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Джерело: ДСНС
Вибух, Київ, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Позбулися Блока і Булгакова: у Києві перейменували низку вулиць, бібліотеку і сквери
батьківщина мати після декомунізації у Києві
Обстріл України 8 лютого: усе про вибухи в Селидовому, Миколаєві, Одесі, Вінниччині
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Замість Повітрофлотського: у Києві з’явився проспект Повітряних сил України
Київрада
Ремонт між станціями Деміївська та Либідська почнуть не раніше березня – Кличко
Тунель між станціями метро Деміївська – Либідська
Обстріл Одеси дронами Шахед: під час вибухів 8 лютого постраждали поліцейські
Обстріл Одеси дронами 8 лютого 2024
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Вибух у Києві вночі проти 8 лютого: загинув юнак, 100 людей евакуювали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь