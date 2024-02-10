У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакують Шахеди

У Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ударні російські БпЛА перед цим перебували у Чугуївському районі Харківщини з курсом на обласний центр.

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Згодом у ПС ЗСУ повідомили про додаткові ударні дрони ворога в бік Харкова.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ворожими ударами.

– Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура, – написав він.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пише, що окупанти вдарили Шахедами не тільки по Харкову, але й по Великому Бурлуку.

– У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, – написав він.

Своєю чергою у Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

За інформацією Синєгубова, наразі інформації про постраждалих немає.

Кореспонденти Суспільне Харків пишуть, що внаслідок удару загорілись щонайменше сім приватних будинків, господарчих споруд та гаражів на одній з вулиць у Немишлянському районі Харкова.

У відео з місця подій мер Терехов повідомив, що десятки домівок були зруйновані російським ударом.

– Ворожі шахеди вдарили по АЗС – внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3,7 тис. кв. м. Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби, – повідомив він.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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