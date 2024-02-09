Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра

Вибухи в Україні, удар РФ

Увечері 9 лютого у Херсоні біля прибережних районів пролунали сильні вибухи.

Російські окупанти атакували місто з лівого берега, який тимчасово перебуває під їхнім контролем.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

Зараз дивляться

— Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць! – закликав він херсонців, поки тривога не минула.

Незважаючи на звуки вибухів та, ймовірно, загрозу, в області не оголошено сигнал повітряної тривоги.

Вибухи у Херсоні 9 лютого 2024 року – що відомо

Мапа ПС ЗСУ

Читайте також
Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого: пожежу на фермі гасили до ранку
Пожежа

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія атакувала Одесу дронами, є постраждалий
Вибухи в Україні, атака військ РФ
Або буси з ТЦК, або електронні повістки: у Раді шукають консенсусу щодо законопроєкту про мобілізацію
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакують Шахеди
Вибухи в Україні, обстріл РФ
Новим начальником Генштабу став генерал-майор Анатолій Баргилевич – Зеленський
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Перший день Сирського на посаді, обстріл Миколаївщини та €190 мл від Фінляндії: головні новини 9 лютого
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь