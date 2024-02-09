У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра

Увечері 9 лютого у Херсоні біля прибережних районів пролунали сильні вибухи.

Російські окупанти атакували місто з лівого берега, який тимчасово перебуває під їхнім контролем.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

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— Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць! – закликав він херсонців, поки тривога не минула.

Незважаючи на звуки вибухів та, ймовірно, загрозу, в області не оголошено сигнал повітряної тривоги.

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