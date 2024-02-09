Катерина Білоброва, редакторка стрічки
У Херсоні пролунали вибухи: РФ обстрілює місто з лівого берега Дніпра
Увечері 9 лютого у Херсоні біля прибережних районів пролунали сильні вибухи.
Російські окупанти атакували місто з лівого берега, який тимчасово перебуває під їхнім контролем.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.
Зараз дивляться
— Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць! – закликав він херсонців, поки тривога не минула.
Незважаючи на звуки вибухів та, ймовірно, загрозу, в області не оголошено сигнал повітряної тривоги.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.