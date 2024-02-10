Ми чули останні крики: невістка розповіла, як загинуло літнє подружжя в Харкові

У Харкові після атаки російських дронів загинула літня пара – чоловік був прикутий до ліжка, а дружина мала інвалідність, проте могла ходити.

Вчора близько 23:00 два російські ударні дрони Shahed поцілили у місце зберігання нафтопродуктів у Немишлянському районі Харкова. Одна з цистерн загорілася, але місцевий рельєф такий, що нафтопродукти почали стікати з гори дорогою вздовж приватних будинків. Палаюча суміш текла вулицею і підпалювала все на своєму шляху.

Майже одразу загорілися 15 приватних будинків. Не всі люди встигли зреагувати та вибігти на вулицю. В одному з будинків загинула сім’я – чоловік і дружина, а також троє маленьких синів. За два будинки від них згоріло літнє подружжя.

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Журналістам вдалося поспілкуватися із невісткою загиблих – Наталею.

– Спочатку зателефонувала (загибла жінка, – Ред.) і сказала, що горить там, у вікно бачить заграву. Потім передзвонила й почала кричати, що на будинок перекинулося (полум’я, – Ред.). Ось ми останні крики почули і більше на зв’язок вона не виходила. Батько паралізований лежав. Вона інвалід, але вона ходила і, мабуть, не встигла, – розповіла Наталя, не стримуючи сліз.

Начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов наголосив, що ввечері 9 лютого росіяни вчинили черговий воєнний злочин і живцем спалили сімох цивільних харків’ян. На вулиці Котельній згоріло 15 приватних будинків.

Журналістка наголошує, що бачила, як зі згорілого будинку, де загинула родина із дітьми, виносили рештки тіл – впізнати їх було просто неможливо. Родичі загиблих їдуть на місце трагедії, щоб здати зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Рятувальники гасили пожежу до самого ранку. Їм вдалося врятувати чотирьох людей, серед них дитину. Один із чоловіків дістав 40% опіків тіла. Загалом від вогню постраждало чотири вулиці.

Крім того, цистерна з нафтопродуктами, по якій поцілив дрон, зранку ще горіла. Рятувальники водночас охолоджували сусідню цистерну. За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, була ймовірність того, що друга цистерна може спалахнути, тому 50 людей із будинків довкола евакуювали.

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