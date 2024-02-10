Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: серед семи загиблих – троє дітей
У Харкові після вибухів внаслідок удару безпілотниками Shahed-136/131 загинули семеро людей.
Серед них – троє дітей віком сім, чотири роки та орієнтовно шість місяців.
Вибухи в Харкові під час атаки дронів 9 лютого
Вибухи в Харкові під час атаки дронів Шахед прогриміли ввечері 9 лютого.
Гатити по місту окупанти почали з 22:46.
Влучання припали по Немишлянському району міста.
Під удар потрапила цивільна інфраструктура, спалахнуло кілька масштабних пожеж.
15 житлових приватних будинків згоріли вщент.
Займання спричинив витік палива. Згодом небезпечна речовина розтеклась у межах житлового сектора.
Загалом, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов, вигоріла майже половина вулиці.
– Місто готове надати житло всім, хто внаслідок терористичної атаки Росії залишився без даху над головою, – наголошує Ігор Терехов.
Наразі постраждалим надають усю необхідну допомогу.
Пожежі вже локалізовані. Ліквідація наслідків триває – на місці удару комунальні служби розбирають завали.
Вибухи в Харкові 9 лютого: загиблі та постраждалі
Кількість загиблих після вибухів у Харкові через атаку дронів 9 лютого до ранку зросла до семи.
В одному з приватних будинків під час пожежі загинула ціла родина з п’яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей, яким чотири, сім років та сім місяців.
– Тіло чоловіка знайшли в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.
Троє людей після вибухів у Харкові через атаку дронів 9 лютого дістали поранення.
Понад пів сотні людей вдалося врятувати.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Telegram Олега Синєгубова, Facebook Сергія Болвінова, Харківська обласна прокуратура