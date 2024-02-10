Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: серед семи загиблих – троє дітей

У Харкові після вибухів внаслідок удару безпілотниками Shahed-136/131 загинули семеро людей.

Серед них – троє дітей віком сім, чотири роки та орієнтовно шість місяців.

Вибухи в Харкові під час атаки дронів 9 лютого

Вибухи в Харкові під час атаки дронів Шахед прогриміли ввечері 9 лютого.

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Гатити по місту окупанти почали з 22:46.

Влучання припали по Немишлянському району міста.

Під удар потрапила цивільна інфраструктура, спалахнуло кілька масштабних пожеж.

15 житлових приватних будинків згоріли вщент.

Займання спричинив витік палива. Згодом небезпечна речовина розтеклась у межах житлового сектора.

Загалом, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов, вигоріла майже половина вулиці.

– Місто готове надати житло всім, хто внаслідок терористичної атаки Росії залишився без даху над головою, – наголошує Ігор Терехов.

Наразі постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Пожежі вже локалізовані. Ліквідація наслідків триває – на місці удару комунальні служби розбирають завали.

Вибухи в Харкові 9 лютого: загиблі та постраждалі

Кількість загиблих після вибухів у Харкові через атаку дронів 9 лютого до ранку зросла до семи.

В одному з приватних будинків під час пожежі загинула ціла родина з п’яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей, яким чотири, сім років та сім місяців.

– Тіло чоловіка знайшли в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Троє людей після вибухів у Харкові через атаку дронів 9 лютого дістали поранення.

Понад пів сотні людей вдалося врятувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Telegram Олега Синєгубова, Facebook Сергія Болвінова, Харківська обласна прокуратура

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