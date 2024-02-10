Обстріл села під Херсоном 10 лютого: літні батьки поранені, донька загинула

Уранці 10 лютого російські війська обстріляли село Велетенське Херсонського району.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріл села Велетенське Херсонського району 10 лютого

Під час обстрілу села Велетенське Херсонського району 10 лютого під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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