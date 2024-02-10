Обстріл села під Херсоном 10 лютого: літні батьки поранені, донька загинула
Уранці 10 лютого російські війська обстріляли село Велетенське Херсонського району.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Обстріл села Велетенське Херсонського району 10 лютого
Під час обстрілу села Велетенське Херсонського району 10 лютого під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина.
52-річна жінка дістала травми, несумісні з життям. Її літні батьки – поранені.
У 77-річного батька діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У 72-річної матері – уламкові поранення.
Лікарі надали допомогу постраждалим на місці.
Від госпіталізації подружжя відмовилось.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА