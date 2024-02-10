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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл села під Херсоном 10 лютого: літні батьки поранені, донька загинула

Обстріл Велетенського під Херсоном 10 лютого 2024

Уранці 10 лютого російські війська обстріляли село Велетенське Херсонського району.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріл села Велетенське Херсонського району 10 лютого

Під час обстрілу села Велетенське Херсонського району 10 лютого під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина.

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52-річна жінка дістала травми, несумісні з життям. Її літні батьки – поранені.

У 77-річного батька діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У 72-річної матері – уламкові поранення.

Лікарі надали допомогу постраждалим на місці.

Від госпіталізації подружжя відмовилось.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, обстріл, Херсонська область
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