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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України дронами Шахед: знищено 23 із 31 БпЛА

ППО ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі проти 10 лютого російські війська атакували Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона знищила 23 Шахеди в межах Одеської та Харківської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

атака дронами
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