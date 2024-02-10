Обстріл України дронами Шахед: знищено 23 із 31 БпЛА

Уночі проти 10 лютого російські війська атакували Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона знищила 23 Шахеди в межах Одеської та Харківської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

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