Росія атакувала Одесу дронами, є постраждалий

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожий БпЛА знаходиться на півдні Одеської області, в межах Біляївського району із вектором руху на Одесу із заходу.

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За попередньою інформацією, в місті та області працює протиповітряна оборона.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою.

Згодом Кіпер повідомив про одного постраждалого.

– Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні, – повідомив він.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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