Вночі Сили оборони збили 26 дронів Shahed над шістьма областями

Вночі наші воїни понад 5,5 годин відбивали повітряну атаку ворога – росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed-131/136.

Про це йдеться у звіті Сил оборони півдня України.

За словами військових, окупанти намагалися поцілити по прибережній смузі інфраструктури та агропромислових об’єктах.

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Через влучання в один з них у Миколаєві сталася пожежа: вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного.

Впродовж понад 5,5 годин бойової роботи Сили оборони збили 26 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136: 18 на Миколаївщині, чотири на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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