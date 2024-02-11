Вночі Сили оборони збили 26 дронів Shahed над шістьма областями
Вночі наші воїни понад 5,5 годин відбивали повітряну атаку ворога – росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed-131/136.
Про це йдеться у звіті Сил оборони півдня України.
За словами військових, окупанти намагалися поцілити по прибережній смузі інфраструктури та агропромислових об’єктах.
Через влучання в один з них у Миколаєві сталася пожежа: вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного.
Впродовж понад 5,5 годин бойової роботи Сили оборони збили 26 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136: 18 на Миколаївщині, чотири на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.