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Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибухи у Києві 11 лютого: у КМВА повідомили подробиці нічної атаки дронів

Вибухи, ППО

Вибухи у Києві 11 лютого пролунали під час повітряної тривоги. Ворожі дрони йшли у бік столиці із західного напрямку. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, силами і засобами протиповітряної оборони усі безпілотники-камікадзе Shahed знищили ще на підступах до міста.

Зараз дивляться

Попередньо, у столиці без жертв та руйнувань.

Сергій Попко також повідомив, що згодом Повітряні сили оприлюднять точну кількість ворожих безпілотників, які атакували Київ.

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Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні можна прослідкувати, де точаться бої, а на карті повітряних тривог в Україні подивитися, де є зараз загроза атаки ворога.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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