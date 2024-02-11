Вибухи у Києві 11 лютого: у КМВА повідомили подробиці нічної атаки дронів

Вибухи у Києві 11 лютого пролунали під час повітряної тривоги. Ворожі дрони йшли у бік столиці із західного напрямку. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, силами і засобами протиповітряної оборони усі безпілотники-камікадзе Shahed знищили ще на підступах до міста.

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Попередньо, у столиці без жертв та руйнувань.

Сергій Попко також повідомив, що згодом Повітряні сили оприлюднять точну кількість ворожих безпілотників, які атакували Київ.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні можна прослідкувати, де точаться бої, а на карті повітряних тривог в Україні подивитися, де є зараз загроза атаки ворога.

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