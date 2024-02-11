Вибухи у Києві 11 лютого: у КМВА пояснили причину

Вибухи у Києві 11 лютого пролунали під час повітряної тривоги у місті та області.

Повітряні сили повідомляли про рух групи Шахедів в області.

Що за вибухи у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу засобів протиповітряної оборони під столицею.

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– На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!, – повідомив він.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні можна прослідкувати, де точаться бої, а на карті повітряних тривог в Україні подивитися, де є зараз загроза атаки ворога.

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