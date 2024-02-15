Головні події ночі 15 лютого: половина ракет знищена, є влучання в Запоріжжі та Львові
Уночі 15 лютого російські війська вкотре вдалися до ракетного обстрілу України.
Загалом росіяни атакували українські міста 26 ракетами.
Половину з них сили протиповітряної оборони ліквідували.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в оновленій добірці від Фактів ICTV.
- Ракетний обстріл України 15 лютого
- Вибухи в Києві 15 лютого
- Вибухи в Київській області 15 лютого
- Вибухи у Львові 15 лютого
- Вибухи в Запоріжжі 15 лютого
- Вибухи у Дніпрі 15 лютого
- Вибухи в Хмельницькій області 15 лютого
- Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого
- Вибухи в Миргородському районі Полтавської області 15 лютого
- Пожежа на нафтобазі в Курській області
Ракетний обстріл України 15 лютого
Сили ППО під час ракетного обстрілу України 15 лютого знищили 13 із 26 запущених росіянами боєприпасів.
Зокрема, українські оборонці неба приземлили:
- вісім із 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса);
- одну з шести балістичних ракет Іскандер-М/ KN-23 (випущені з Воронезької області РФ);
- усі дві крилаті ракети Калібр (випущені з району Новоросійська Краснодарського краю РФ);
- дві з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 (випущені з окупованої території Запорізької області та Курської області РФ).
Дві зенітні керовані ракети С-300, які росіяни випустили з Бєлгородської області РФ, знищити не вдалось.
Вибухи в Києві 15 лютого
Під час вибухів у Києві 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі ракети, якими РФ атакувала столицю.
Минулося без жертв та руйнувань.
Вибухи в Київській області 15 лютого
Під час вибухів у Київській області 15 лютого уламки ракет впали у двох населених пунктах одного з районів.
У семи приватних будинках побиті вікна, фасади та дахи, пошкоджено кілька господарчих споруд та автомобіль.
Вибухи у Львові 15 лютого
Після вибухів у Львові стались влучання в електропідстанцію та землю між житловими багатоповерхівками.
Електропідстанція повністю знищена. Пожежу, що охопила орієнтовно 150 кв. м, гасили впродовж двох годин.
Після влучання іншої ракети в землю між житловими багатоповерхівками вибито вікна в близько 30 будинках на п’яти вулицях.
Пошкоджено автомобілі, які були припарковані неподалік.
Постраждали троє мешканців навколишніх будинків.
Вибухи в Запоріжжі 15 лютого
Під час вибухів у Запоріжжі 15 лютого сталось влучання в об’єкт інфраструктури в промзоні обласного центру.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи житлових будинків.
Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя вже зросла до шести.
Одна з поранених перебуває у важкому стані в лікарні.
Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як середньої важкості.
Двоє людей від госпіталізації відмовилися.
Вибухи у Дніпрі 15 лютого
Під час вибухів у Дніпрі 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві ракети.
Ворожі снаряди приземлили в Нікопольському та Новомосковському районах.
Однак уникнути влучань не вдалось – у Дніпровському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Вибухи в Хмельницькій області 15 лютого
Під час вибухів у Хмельницькій області 15 лютого, коли сили протиповітряної оборони збивали ворожу ракету, сталося займання приватного будинку.
Постраждали троє людей: 32-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у стані середньої важкості, 85-річна жінка – у шоковому стані.
Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого
Під час вибухів в Івано-Франківській області 15 лютого уламки знищеної ракети, падаючи, спричинили незначне займання покрівель господарських будівель.
Пожежу оперативно ліквідували.
Вибухи в Миргородському районі Полтавської області 15 лютого
Після влучання в складське приміщення під час нічних вибухів у Миргородському районі Полтавської області 15 лютого вогнем охопило 100 кв. м.
Минулося без жертв та постраждалих.
Пожежа на нафтобазі в Курській області
Пожежа на нафтобазі в Курській області спалахнула вночі проти 15 лютого.
До ранку приборкати вогонь не вдалось, попри те, що до ліквідації пожежі на нафтобазі в Курській області залучили пожежні потяги та ще 35 одиниць техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.
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