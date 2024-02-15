Головні події ночі 15 лютого: половина ракет знищена, є влучання в Запоріжжі та Львові

Уночі 15 лютого російські війська вкотре вдалися до ракетного обстрілу України.

Загалом росіяни атакували українські міста 26 ракетами.

Половину з них сили протиповітряної оборони ліквідували.

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Ракетний обстріл України 15 лютого

Сили ППО під час ракетного обстрілу України 15 лютого знищили 13 із 26 запущених росіянами боєприпасів.

Зокрема, українські оборонці неба приземлили:

вісім із 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса);

(випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса); одну з шести балістичних ракет Іскандер-М/ KN-23 (випущені з Воронезької області РФ);

(випущені з Воронезької області РФ); усі дві крилаті ракети Калібр (випущені з району Новоросійська Краснодарського краю РФ);

(випущені з району Новоросійська Краснодарського краю РФ); дві з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 (випущені з окупованої території Запорізької області та Курської області РФ).

Дві зенітні керовані ракети С-300, які росіяни випустили з Бєлгородської області РФ, знищити не вдалось.

Вибухи в Києві 15 лютого

Під час вибухів у Києві 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі ракети, якими РФ атакувала столицю.

Минулося без жертв та руйнувань.

Вибухи в Київській області 15 лютого

Під час вибухів у Київській області 15 лютого уламки ракет впали у двох населених пунктах одного з районів.

У семи приватних будинках побиті вікна, фасади та дахи, пошкоджено кілька господарчих споруд та автомобіль.

Вибухи у Львові 15 лютого

Після вибухів у Львові стались влучання в електропідстанцію та землю між житловими багатоповерхівками.

Електропідстанція повністю знищена. Пожежу, що охопила орієнтовно 150 кв. м, гасили впродовж двох годин.

Після влучання іншої ракети в землю між житловими багатоповерхівками вибито вікна в близько 30 будинках на п’яти вулицях.

Пошкоджено автомобілі, які були припарковані неподалік.

Постраждали троє мешканців навколишніх будинків.

Вибухи в Запоріжжі 15 лютого

Під час вибухів у Запоріжжі 15 лютого сталось влучання в об’єкт інфраструктури в промзоні обласного центру.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи житлових будинків.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя вже зросла до шести.

Одна з поранених перебуває у важкому стані в лікарні.

Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як середньої важкості.

Двоє людей від госпіталізації відмовилися.

Вибухи у Дніпрі 15 лютого

Під час вибухів у Дніпрі 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві ракети.

Ворожі снаряди приземлили в Нікопольському та Новомосковському районах.

Однак уникнути влучань не вдалось – у Дніпровському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Вибухи в Хмельницькій області 15 лютого

Під час вибухів у Хмельницькій області 15 лютого, коли сили протиповітряної оборони збивали ворожу ракету, сталося займання приватного будинку.

Постраждали троє людей: 32-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у стані середньої важкості, 85-річна жінка – у шоковому стані.

Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого

Під час вибухів в Івано-Франківській області 15 лютого уламки знищеної ракети, падаючи, спричинили незначне займання покрівель господарських будівель.

Пожежу оперативно ліквідували.

Вибухи в Миргородському районі Полтавської області 15 лютого

Після влучання в складське приміщення під час нічних вибухів у Миргородському районі Полтавської області 15 лютого вогнем охопило 100 кв. м.

Минулося без жертв та постраждалих.

Пожежа на нафтобазі в Курській області

Пожежа на нафтобазі в Курській області спалахнула вночі проти 15 лютого.

До ранку приборкати вогонь не вдалось, попри те, що до ліквідації пожежі на нафтобазі в Курській області залучили пожежні потяги та ще 35 одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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