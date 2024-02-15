У Канзас-Сіті сталася стрілянина під час параду Супербоула
У США є постраждалі внаслідок стрілянини на параді Супербоула в Канзас-Сіті, штаті Міссурі. Поліцейські затримали двох озброєних людей.
Стрілянина у Канзас-Сіті: що відомо
Пожежна служба повідомила про стрілянину під час параду перемоги футбольної команди Канзас-Сіті Чіфс , яка три дні тому виграла Супербоул.
За інформацією поліції, внаслідок стрілянини є поранені люди. Через інцидент правоохоронці затримали двох озброєних осіб.
За попередніми даними, щонайменше загинула одна людина та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини в Канзас-Сіті в штаті Міссурі.
Наразі на місці події перебуває багато правоохоронців, а також прибули представники американського Федерального бюро розслідувань.
KANSAS CITY, Mo. (AP) — Shots have been fired at the site of a parade celebrating the Kansas City Chiefs’ Super Bowl win, police say.pic.twitter.com/FE3TQDnnBM
— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 14, 2024
Що передувало стрілянині в Канзас-Сіті
Супербоул 2024 — це фінальна гра сезону в професійному американському футболі між командами Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс.
Гра між футбольними колективами відбулася в ніч на 12 лютого у Лас-Вегасі, в якій здобула перемогу команда Канзас-Сіті Чіфс. Після цього фанати команди влаштували святкову ходу вулицями міста. Саме тоді почалася стрілянина в Канзас-Сіті.