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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Канзас-Сіті сталася стрілянина під час параду Супербоула

У Канзас-Сіті сталася стрілянина під час параду Супербоула
Фото: Факти ICTV

У США є постраждалі внаслідок стрілянини на параді Супербоула в Канзас-Сіті, штаті Міссурі. Поліцейські затримали двох озброєних людей.

Стрілянина у Канзас-Сіті: що відомо

Пожежна служба повідомила про стрілянину під час параду перемоги футбольної команди Канзас-Сіті Чіфс , яка три дні тому виграла Супербоул.

За інформацією поліції, внаслідок стрілянини є поранені люди. Через інцидент правоохоронці затримали двох озброєних осіб.

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За попередніми даними, щонайменше загинула одна людина та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини в Канзас-Сіті в штаті Міссурі.

Наразі на місці події перебуває багато правоохоронців, а також прибули представники американського Федерального бюро розслідувань.

Що передувало стрілянині в Канзас-Сіті

Супербоул 2024 — це фінальна гра сезону в професійному американському футболі між командами Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс.

Гра між футбольними колективами відбулася в ніч на 12 лютого у Лас-Вегасі, в якій здобула перемогу команда Канзас-Сіті Чіфс. Після цього фанати команди влаштували святкову ходу вулицями міста. Саме тоді почалася стрілянина в Канзас-Сіті.

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Джерело: The Guardian
Американський футбол, Канзас-Сіті Чіфс, Новини США, НФЛ, Стрілянина, Супербоул, США
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