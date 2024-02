У Канзас-Сіті сталася стрілянина під час параду Супербоула

У США є постраждалі внаслідок стрілянини на параді Супербоула в Канзас-Сіті, штаті Міссурі. Поліцейські затримали двох озброєних людей.

Пожежна служба повідомила про стрілянину під час параду перемоги футбольної команди Канзас-Сіті Чіфс , яка три дні тому виграла Супербоул.

За інформацією поліції, внаслідок стрілянини є поранені люди. Через інцидент правоохоронці затримали двох озброєних осіб.

За попередніми даними, щонайменше загинула одна людина та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини в Канзас-Сіті в штаті Міссурі.

Наразі на місці події перебуває багато правоохоронців, а також прибули представники американського Федерального бюро розслідувань.

KANSAS CITY, Mo. (AP) — Shots have been fired at the site of a parade celebrating the Kansas City Chiefs’ Super Bowl win, police say.pic.twitter.com/FE3TQDnnBM

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 14, 2024