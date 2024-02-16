Окупанти знову скаржаться на атаку дронів у Чорному морі: що відомо

Уранці 16 лютого в Міноборони Росії знову поскаржились на атаку дронів у Чорному морі та в Бєлгородській області РФ.

Атака дронів у Чорному морі 16 лютого

Атака дронів у Чорному морі 16 лютого, стверджують у російському оборонному відомстві, була відбита вночі.

Над акваторією Чорного моря, переконують у Міноборони РФ, нібито перехопили та знищили чотири дрони.

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Атака дронів у Бєлгородській області РФ 16 лютого

Атака дронів у Бєлгородській області РФ 16 лютого теж нібито була відбита вночі.

Там буцімто приземлили один БпЛА.

Знищення ВДК Цезар Куніков 14 лютого

Нагадаємо, що перед тим, як стало відомо про знищення ВДК Цезар Куніков 14 лютого, у Міноборони РФ теж звітували про успішне знищення дронів.

Тоді над акваторією Чорного моря нібито перехопили та знищили шість безпілотників.

Про ВДК Цезар Куніков в оборонному відомстві РФ тоді вирішили не згадувати.

Вибухи в Бєлгороді 15 лютого

Нагадаємо, що вибухи в Бєлгороді 15 лютого також прогриміли саме в той час, коли в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу з території РФ.

До слова, у Харківській області, яку росіяни найбільше обстрілюють із Бєлгородської області РФ, сирени сьогодні вночі лунали чотири рази.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони РФ

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