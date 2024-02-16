Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Полтавщині прогриміли вибухи під час ракетної небезпеки – що відомо

Вибухи в Україні, удар РФ
Фото: Факти ICTV

Звук вибуху чули у Полтавському районі Полтавської області вдень 16 лютого. Також про вибухи повідомляли у Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині.

Вибухи на Полтавщині вдруге за добу

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що РФ завдала ударів по території Полтавщини вже вдруге за останню добу.

– Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає, – уточнив він.

Зараз дивляться

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Кременчука, Полтави та Миргорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
ОВА про вибухи під Миргородом 16 лютого: є влучання ракет на території району
На Полтавщині прогриміли вибухи під час ракетної небезпеки – що відомо

Війна в Україні, Вибух, Кременчук, Миргород, Полтава, Полтавська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Харкові 17 лютого: РФ завдає ударів
вибух
Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: дітей терміново евакуювали
вибух
Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання
вибух
Якщо матимемо достатньо ППО, зможемо повернути додому мільйони українців – Зеленський
виступ Зеленського у Мюнхені
Наші дії обмежуються лише кількістю та дальністю засобів ураження – Зеленський
Зеленський у Мюнхені

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь