На Полтавщині прогриміли вибухи під час ракетної небезпеки – що відомо

Звук вибуху чули у Полтавському районі Полтавської області вдень 16 лютого. Також про вибухи повідомляли у Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині.

Вибухи на Полтавщині вдруге за добу

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що РФ завдала ударів по території Полтавщини вже вдруге за останню добу.

– Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає, – уточнив він.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Кременчука, Полтави та Миргорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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