ПеревіреноВалентина Летяк, редакторка стрічки
На Полтавщині прогриміли вибухи під час ракетної небезпеки – що відомо
Звук вибуху чули у Полтавському районі Полтавської області вдень 16 лютого. Також про вибухи повідомляли у Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині.
Вибухи на Полтавщині вдруге за добу
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що РФ завдала ударів по території Полтавщини вже вдруге за останню добу.
– Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає, – уточнив він.
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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Кременчука, Полтави та Миргорода.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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