Пожежа в гімназії Києва 16 лютого: діти та персонал евакуйовані

16 лютого пожежу в гімназії в Солом’янському районі Києва оперативно локалізували.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про пожежу в гімназії в Солом’янському районі Києва 16 лютого

Пожежа в гімназії в Солом’янському районі Києва 16 лютого, за попередньою інформацією, спалахнула в шкільній їдальні.

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Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали.

Усі екстрені служби працюють на місці.

Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня

Нагадаємо, що три тижні тому, 25 січня, сталась пожежа в школі Дарницького району Києва.

Тоді займання сталося на другому поверсі навчального закладу.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що охопила 2 кв. м площі.

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