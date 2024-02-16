Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пожежа в гімназії Києва 16 лютого: діти та персонал евакуйовані
16 лютого пожежу в гімназії в Солом’янському районі Києва оперативно локалізували.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Що відомо про пожежу в гімназії в Солом’янському районі Києва 16 лютого
Пожежа в гімназії в Солом’янському районі Києва 16 лютого, за попередньою інформацією, спалахнула в шкільній їдальні.
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Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали.
Усі екстрені служби працюють на місці.
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня
Нагадаємо, що три тижні тому, 25 січня, сталась пожежа в школі Дарницького району Києва.
Тоді займання сталося на другому поверсі навчального закладу.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що охопила 2 кв. м площі.
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