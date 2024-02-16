У селі Довгеньке на Харківщині у полі підірвалися люди: двоє загиблих

Сьогодні зранку в полі в селі Довгеньке Ізюмського району на Харківщині на міні підірвалися троє цивільних чоловіків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік дістав уламкове поранення, його госпіталізували.

Зараз дивляться

Олег Синєгубов наголосив, що в області мінна небезпека залишається високою. А у разі виявлення вибухонебезпечних предметів треба негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

У ніч проти 15 лютого близько 00:05 російські загарбники завдали ракетних ударів по Чугуєву. Дві ракети влучили у житловий масив.

Унаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка. Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку приватних домоволодінь та адміністративну будівлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.