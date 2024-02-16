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ОВА про вибухи під Миргородом 16 лютого: є влучання ракет на території району

ОВА про вибухи під Миргородом 16 лютого: є влучання ракет на території району
Фото: Факти ICTV

Вибухи під Миргородом 16 лютого, які вночі чули місцеві жителі, стали наслідком ракетної атаки РФ.

Оновлено о 08:57. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Вибухи під Миргородом 16 лютого

Вибухи під Миргородом 16 лютого прогриміли після того, як у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в напрямку міста одна за одною летять дві ракети, імовірно, типу Х-59.

Зараз дивляться

Уже вранці керівник ОВА повідомив, що вибухи під Миргородом 16 лютого прогриміли після влучання у відкриту територію району.

На щастя, наголошує Філіп Пронін, минулося без жертв та постраждалих.

Вибухи під Миргородом 15 лютого

Вибухи під Миргородом 15 лютого стали наслідком влучання в складське приміщення.

Унаслідок удару вогнем охопило 100 кв. м.

На щастя, жертв та постраждалих після вибухів під Миргородом 15 лютого також немає.

Загалом упродовж доби на території Полтавської області шість разів оголошували про повітряну тривогу.

Небезпека для регіону тривала майже чотири години.

Миргород на карті

Вибухи в Миргороді Полтавської області 16 лютого 2024: що відомо

Фото: DeepState Map

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Філіп Пронін

Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область, Полтавщина
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