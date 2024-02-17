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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дрон РФ влучив в авто на Дніпропетровщині: важкопоранені чоловік і жінка

Обстріл дронами Марганецької громади 17 лютого 2024

Із самого ранку 17 лютого російські війська атакують Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака дронами Дніпропетровської області 17 лютого

Під час атаки дронами Дніпропетровської області 17 лютого постраждала Марганецька громада Нікопольського району.

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У громаді ворожий дрон влучив у авто.

Постраждали двоє людей – 49-річна жінка та 48-річний чоловік.

Їхній стан лікарі оцінюють як важкий.

Триває з’ясування деталей атаки дронами Дніпропетровської області 17 лютого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сергій Лисак

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