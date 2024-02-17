Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: дітей терміново евакуювали
17 лютого в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області під час спортивних змагань прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибух у Мелітополі 17 лютого
Потужний вибух у Мелітополі 17 лютого стався просто під час змагань у спорткомплексі №3.
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Від ударної хвилі вилетіли вікна.
Після цього з будівлі почали терміново евакуювати дітей.
На місце прибули карети швидкої та окупаційна “міліція”.
Приміщення оточене.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Іван Федоров
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