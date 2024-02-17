Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: дітей терміново евакуювали

17 лютого в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області під час спортивних змагань прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибух у Мелітополі 17 лютого

Потужний вибух у Мелітополі 17 лютого стався просто під час змагань у спорткомплексі №3.

Зараз дивляться

Від ударної хвилі вилетіли вікна.

Після цього з будівлі почали терміново евакуювати дітей.

На місце прибули карети швидкої та окупаційна “міліція”.

Приміщення оточене.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.