Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: дітей терміново евакуювали

вибух
Фото: Getty Images

17 лютого в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області під час спортивних змагань прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибух у Мелітополі 17 лютого

Потужний вибух у Мелітополі 17 лютого стався просто під час змагань у спорткомплексі №3.

Зараз дивляться

Від ударної хвилі вилетіли вікна.

Після цього з будівлі почали терміново евакуювати дітей.

На місце прибули карети швидкої та окупаційна “міліція”.

Приміщення оточене.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Харкові 17 лютого: РФ завдає ударів
вибух
Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання
вибух
Якщо матимемо достатньо ППО, зможемо повернути додому мільйони українців – Зеленський
виступ Зеленського у Мюнхені
Наші дії обмежуються лише кількістю та дальністю засобів ураження – Зеленський
Зеленський у Мюнхені
Два Су-34 та один Су-35 знищено вранці 17 лютого – Сирський
Су-34, літак Су-34

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь