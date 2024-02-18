Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Львові на промисловому об’єкті вночі пролунав вибух: що відомо

Вибух у Львові 18 лютого

Вибух у Львові стався 18 лютого близько 04:00 на промисловому об’єкті. Там також спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пожежу вже загасили, жертв чи постраждалих немає.

Зараз дивляться

На місці працювали співробітники СБУ та Нацполіції.

Причини вибуху і загоряння наразі невідомі.

Проте очевидно, що цей вибух не пов’язаний з обстрілами, оскільки з початку доби 18 лютого на території Львівської області повітряну тривогу не оголошували.

Фото: Максим Козицький

Вибух, Львів, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З’явилося відео вибуху у спорткомплексі Мелітополя, куди окупант приніс гранатомет
російський гранатомет
У Полтаві гучно: повідомляється про вибухи та загрозу БпЛА
вибух
Ракетна небезпека: у Харкові лунають вибухи
Вибухи в Україні, обстріл РФ
Ракета в бік міста: у Кропивницькому пролунали вибухи
Вибухи в Україні, атака військ РФ
Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання
вибух

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь