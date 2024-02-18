У Львові на промисловому об’єкті вночі пролунав вибух: що відомо

Вибух у Львові стався 18 лютого близько 04:00 на промисловому об’єкті. Там також спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пожежу вже загасили, жертв чи постраждалих немає.

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На місці працювали співробітники СБУ та Нацполіції.

Причини вибуху і загоряння наразі невідомі.

Проте очевидно, що цей вибух не пов’язаний з обстрілами, оскільки з початку доби 18 лютого на території Львівської області повітряну тривогу не оголошували.

Фото: Максим Козицький

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