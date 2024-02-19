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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибухи в Херсоні: росіяни обстрілюють прибережну зону міста

вибух
Фото: Getty Images

Із самого ранку 19 лютого російські військові почали обстрілювати Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, пролунало кілька вибухів у прибережній зоні міста.

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Роман Мрочко закликав людей не виходити з укриттів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Новини Херсону, обстріл, Херсон
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