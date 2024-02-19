Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибухи в Херсоні: росіяни обстрілюють прибережну зону міста
Із самого ранку 19 лютого російські військові почали обстрілювати Херсон.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, пролунало кілька вибухів у прибережній зоні міста.
Зараз дивляться
Роман Мрочко закликав людей не виходити з укриттів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.