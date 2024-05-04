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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Харкові 4 травня: є загорання цивільної інфраструктури, четверо постраждалих

ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки РФ відбулось загорання цивільної будівлі. Відомо про 4 постраждалих.

Вибухи у Харкові 4 травня: що відомо

Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з боку Бєлгородської області РФ вилетіли ударні безпілотники, які рухались південно-західним курсом.

Вже за 33 хвилини військові закликали терміново перейти містян Харкова в укриття.

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Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи та заявив, що Харків перебуває під ворожим вогнем.

– Місто під ворожим ударом. Будьте обережні, – написав він.

Наслідки обстрілу Харкова

Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, унаслідок падіння уламків сбитих Шахедів є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харків.

– Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

Згодом глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації.

Як додали в ДСНС, в результаті обстрілу сталися 3 пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 801-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Війна в Україні, Вибух, Харків
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