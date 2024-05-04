Вибухи у Харкові 4 травня: є загорання цивільної інфраструктури, четверо постраждалих
У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки РФ відбулось загорання цивільної будівлі. Відомо про 4 постраждалих.
Вибухи у Харкові 4 травня: що відомо
Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з боку Бєлгородської області РФ вилетіли ударні безпілотники, які рухались південно-західним курсом.
Вже за 33 хвилини військові закликали терміново перейти містян Харкова в укриття.
Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи та заявив, що Харків перебуває під ворожим вогнем.
– Місто під ворожим ударом. Будьте обережні, – написав він.
Наслідки обстрілу Харкова
Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, унаслідок падіння уламків сбитих Шахедів є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харків.
– Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці, – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.
Згодом глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації.
Як додали в ДСНС, в результаті обстрілу сталися 3 пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
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