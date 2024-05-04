ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Харкові вкотре за день окупанти завдали удару – ОВА
У Харкові вкотре за сьогодні, 4 травня, прогриміли потужні вибухи.
Вибухи в Харкові 4 травня
Окупанти знову завдали удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, профільні служби виїхали на огляд.
Перед вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
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