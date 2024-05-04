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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харкові вкотре за день окупанти завдали удару – ОВА

Вибух, атака дронів, ракетна атака
Фото: Факти ICTV

У Харкові вкотре за сьогодні, 4 травня, прогриміли потужні вибухи.

Вибухи в Харкові 4 травня

Окупанти знову завдали удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, профільні служби виїхали на огляд.

Перед вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

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Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 801-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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