У Харкові вкотре за день окупанти завдали удару – ОВА

У Харкові вкотре за сьогодні, 4 травня, прогриміли потужні вибухи.

Вибухи в Харкові 4 травня

Окупанти знову завдали удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, профільні служби виїхали на огляд.

Перед вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 801-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.