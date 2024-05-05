Слов’янську ТЕС обстріляно з РСЗВ Смерч: які наслідки

Сьогодні вранці, 5 травня, російські окупанти із реактивної артилерії обстріляли територію Слов’янської ТЕС.

Про це Суспільному Донбас повідомив заступник начальника військової адміністрації міста Миколаївка, де розташована ТЕС, Володимир Проскунін.

Обстріл Слов’янської ТЕС

За його словами, обстріл Слов’янської ТЕС Донбасенерго розпочався о 10:35. Вибухами пошкоджено низку об’єктів на території станції, розповів Володимир Проскунін.

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Окупанти випустили чотири касетні ракети з РСЗВ Смерч (калібр 300 мм) та одну фугасну ракету. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу не було.

Що відомо про Слов’янську ТЕС

Слов’янську ТЕС зупинили наприкінці травня 2022 року через близькість до лінії бойових дій на Донеччині. Восени того ж року по ТЕС били росіяни, станція зазнала серйозних пошкоджень.

Удари РФ по енергосистемі України

11 квітня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під обстріл потрапили енергооб’єкти, серед яких Трипільська ТЕС у місті Українка Київської області та Сумська ТЕЦ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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