Сьогодні, 5 травня, у Полтаві чули вибух. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в районі.

Про це повідомив Філіп Пронін, очільник Полтавської обласної військової адміністрації.

Вибух у Полтаві сьогодні

За словами Філіпа Проніна, звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.

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Під час тривоги командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про активність ворожої тактичної авіації на Сході та загрозу запуску ракет. Згодом військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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