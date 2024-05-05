Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи у Дніпрі 5 травня: пошкоджено інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівку
За час, поки гриміли вибухи у Дніпрі 5 травня, представники Повітряного командування Схід ліквідували 12 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Оновлено о 08:05. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.
Вибухи у Дніпрі 5 травня: що відомо
Уламки збитих дронів під час вибухів у Дніпрі 5 травня пошкодили інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівку.
Спалахнуло кілька пожеж.
У Слобожанській громаді потрощено дві автівки. Крім того, зачепило магазин.
Нікопольський район п’ять разів атакували ударні дрони різних типів. Ще двічі окупанти гатили по району з важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджено два підприємства, рекреаційний об’єкт і приватний будинок.
На щастя, скрізь минулося без загиблих і постраждалих.
Дніпро на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.