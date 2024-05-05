За час, поки гриміли вибухи у Дніпрі 5 травня, представники Повітряного командування Схід ліквідували 12 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Оновлено о 08:05. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

Вибухи у Дніпрі 5 травня: що відомо

Уламки збитих дронів під час вибухів у Дніпрі 5 травня пошкодили інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівку.

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Спалахнуло кілька пожеж.

У Слобожанській громаді потрощено дві автівки. Крім того, зачепило магазин.

Нікопольський район п’ять разів атакували ударні дрони різних типів. Ще двічі окупанти гатили по району з важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено два підприємства, рекреаційний об’єкт і приватний будинок.

На щастя, скрізь минулося без загиблих і постраждалих.

Дніпро на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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