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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Відсік голову кухонним ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив та розчленував сина

Вбивство у селищі Білогородка: чоловіка засудили до 11 років в'язниці

Мешканця Київщини засуджено до 11 років позбавлення волі за те, що він вбив, а потім розчленував тіло власного сина.

Про це інформує Київська обласна прокуратура.

– За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві власного сина (ч. 1 ст. 115 КК України), – йдеться у повідомленні.

Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

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Вбивство в селі Білогородка

Прокурори у суді довели, що у селі Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. Під час сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

– З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба, – йдеться у повідомленні.

Вбивство у селищі Білогородка: чоловіка засудили до 11 років в'язниці

Фото: Київська обласна прокуратура

У подальшому на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу у Софіївській Борщагівці.

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Вбивство, Злочинність, Прокуратура Київської області
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