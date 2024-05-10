Приліт по нафтобазі: на окупованій Луганщині пролунали вибухи
У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Вибух у Ровеньках Луганської області 10 травня
Зазначається, що приліт прийшовся на одну з нафтобаз.
В мережі також публікують кадри наслідків прильоту.
Повідомляється, що це вже не перший приліт по об’єкту, який використовується російськими окупаційними військами в Луганській області.
Окупанти скаржаться, що, ймовірно, удар був здійснений балістичною ракетою ATACMS.
Наразі офіційно українські військові не коментували інформацію про вибухи.
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