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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Приліт по нафтобазі: на окупованій Луганщині пролунали вибухи

Вибухи в Україні, удар РФ
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибух у Ровеньках Луганської області 10 травня

Зазначається, що приліт прийшовся на одну з нафтобаз.

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В мережі також публікують кадри наслідків прильоту.

Повідомляється, що це вже не перший приліт по об’єкту, який використовується російськими окупаційними військами в Луганській області.

Окупанти скаржаться, що, ймовірно, удар був здійснений балістичною ракетою ATACMS.

Наразі офіційно українські військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Луганська область
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