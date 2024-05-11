Вибухи у Кривому Розі – сили ППО збили ракету

Вибухи у Кривому Розі пролунали вдень 11 травня під час повітряної тривоги.

Кривий Ріг: вибухи 11 травня

Очевидці чули кілька вибухів у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вибухи, які чули жителі міста, це робота ППО по російській ракеті.

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– У небі над Дніпропетровщиною збили ракету. Наші відпрацювали у Криворізькому районі, – уточнив він.

Раніше сьогодні вибухи чули в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Тоді в регіоні попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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