ПеревіреноВалентина Летяк, редакторка стрічки
Вибухи у Кривому Розі – сили ППО збили ракету
Вибухи у Кривому Розі пролунали вдень 11 травня під час повітряної тривоги.
Кривий Ріг: вибухи 11 травня
Очевидці чули кілька вибухів у Кривому Розі.
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вибухи, які чули жителі міста, це робота ППО по російській ракеті.
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– У небі над Дніпропетровщиною збили ракету. Наші відпрацювали у Криворізькому районі, – уточнив він.
Раніше сьогодні вибухи чули в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Тоді в регіоні попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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