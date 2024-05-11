У Харкові було чутно вибухи: зафіксовано приліт у передмісті

У Харкові прогриміли потужні вибухи надвечір 11 травня 2024 року.

Вибух у Харкові сьогодні

Спочатку мер Ігор Терехов повідомив о 21:10 про вибух у Харкові 11 травня. Пізніше він заявив про приліт у передмісті.

Згодом пролунав ще один вибух о 22:40, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільне новини.

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