Вибух на Дніпропетровщині 11 травня пролунав після повідомлення про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, гучно було у Синельниківському районі області.

Вибух на Дніпропетровщині сьогодні

Командування Повітряних сил попередило про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Чи був приліт, чи спрацювала наша протиповітряна оборона, поки не відомо. Чекаємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

