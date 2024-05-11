Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибух на Дніпропетровщині пролунав після попередження про балістичну загрозу
Вибух на Дніпропетровщині 11 травня пролунав після повідомлення про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, гучно було у Синельниківському районі області.
Вибух на Дніпропетровщині сьогодні
Командування Повітряних сил попередило про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Зараз дивляться
Чи був приліт, чи спрацювала наша протиповітряна оборона, поки не відомо. Чекаємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.