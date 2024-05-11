Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибухи у Харкові вночі пролунали, ймовірно, за межами міста
Вибухи у Харкові пролунали після опівночі 11 травня.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 11 травня
Він закликав жителів Харкова та Харківського району перейти в укриття, адже російські окупанти завдають ударів.
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