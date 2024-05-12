ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Серія вибухів у Харкові: окупанти завдають ударів
У Харкові прогриміла серія потужних вибухів сьогодні вдень, 12 травня. Російські окупанти завдають ударів по місту.
Вибухи в Харкові сьогодні
Російські окупанти завдають ударів по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Харків на карті
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