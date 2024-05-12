Вибухи в Сумах: російські війська завдали ракетного удару по околицях

У Сумах пролунали потужні вибухи сьогодні вдень, 12 травня. Російські війська завдали ракетного удару по околицях міста.

Вибухи у Сумах сьогодні

Російські війська завдали ракетного удару по околиці міста Суми, повідомили в обласній військовій адміністрації.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

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Перед вибухами у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках, а також розвідувальних безпілотників.

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксовано рух ракети через Сумську область.

Суми на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

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