Вибухи в Сумах: російські війська завдали ракетного удару по околицях
У Сумах пролунали потужні вибухи сьогодні вдень, 12 травня. Російські війська завдали ракетного удару по околицях міста.
Вибухи у Сумах сьогодні
Російські війська завдали ракетного удару по околиці міста Суми, повідомили в обласній військовій адміністрації.
На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без жертв.
Перед вибухами у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках, а також розвідувальних безпілотників.
Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксовано рух ракети через Сумську область.
Суми на карті
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