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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Сумах: російські війська завдали ракетного удару по околицях

Вибухи в Сумах та області 12 травня 2024 року: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Сумах пролунали потужні вибухи сьогодні вдень, 12 травня. Російські війська завдали ракетного удару по околицях міста.

Вибухи у Сумах сьогодні

Російські війська завдали ракетного удару по околиці міста Суми, повідомили в обласній військовій адміністрації.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Зараз дивляться

Перед вибухами у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках, а також розвідувальних безпілотників.

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксовано рух ракети через Сумську область.

Суми на карті

Вибухи в Сумах та області 12 травня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, ракетний удар, Суми, Сумська область
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