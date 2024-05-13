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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

300 літрів бензину за бронь від мобілізації: під Одесою затримано співробітника ТЦК

Нацполіція
Нацполіція

У Подільську на Одещині співробітник ТЦК вимагав від чоловіка призовного віку 300 літрів пального або видати вартість цього обсягу бензину у грошовому еквіваленті.

В обмін він обіцяв оформити бронь від мобілізації, а у разі відмови – погрожував відправити до зони бойових дій.

Порушника було затримано під час проведення “угоди”: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та отримав 15 тис. грн “винагороди”.

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— Слід зазначити, що громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури та мав законне право відстрочити призов на військову службу з мобілізації. Проте зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього, – повідомили поліцейські.

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Що загрожує представнику ТЦК у Подільську

Правоохоронці оголосили затриманому співробітнику ТЦК про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.

У разі доведення провини зловмисника в суді, йому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.

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Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Корупція, Мобілізація, Одеса, ТЦК, Хабар
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