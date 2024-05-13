У тимчасово окупованому місті Сорокине (до 2016 року – Краснодон) Луганської області вдень 13 травня лунають вибухи.

Вибухи у тимчасово окупованому Сорокиному 13 травня

За даними місцевих пабліків, це нібито наслідок влучання ракети по складу окупантів з боєкомплектом.

На численних відео та фото з мережі чутно детонацію беєприпасів та видніється стовп чорного диму.

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Місто окуповане з 2014 року, воно перебуває в тилу ворога – приблизно за 130 км від лінії фронту.

Сорокине (Краснодон) на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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