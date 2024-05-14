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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ затримала ділків, які продавали трофейну снайперську зброю криміналітету

затримали ділків
Фото: СБУ

На Донеччині СБУ та Нацполіція затримали чотирьох жителів Дніпропетровщини, які продавали криміналітету у прифронтових районах Донецької та Харківської областей трофейну снайперську зброю та вибухівку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у вівторок, 14 травня.

Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

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Правоохоронці затримали чорних зброярів

На Донеччині правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.

— Співробітники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 КК України.

На Харківщині на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там само була підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

СБУ затримала чорних зброярів – що відомо

Фото: СБУ

За даними слідства, схованку з нелегальним цехом облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини. Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:

  • 3 кг пластиду;
  • понад 100 бойових гранат;
  • 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
  • ручний кулемет Калашникова;
  • снайперську гвинтівку Драгунова;
  • 2 протитанкових ракетних комплекси Метис;
  • реактивний піхотний вогнемет;
  • понад 10 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. В СБУ зазначили, що все вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.

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Джерело: СБУ
Донецька область, Зброя, Нацполіція, СБУ
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