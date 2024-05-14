Вибухи в Харкові 14 травня: РФ вгатила авіабомбами УМПБ Д-30, є постраждалі
Вибухи в Харкові о шостій ранку 14 травня стали наслідком удару планерувальними авіабомбами УМПБ Д-30.
Оновлено о 08:27.
Вибух у Харкові 14 травня: що відомо
Вибухи в Харкові 14 травня прогриміли в густонаселеному Київському районі.
Одним ударом зруйновано три гаражі та ще три пошкоджено.
Інший приліт зафіксовано на відкритій території.
Інформація щодо інших ушкоджень встановлюється.
У 52-річного чоловіка та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Постраждалим надали допомогу на місці.
Слід зауважити, що повітряна тривога в регіоні оголошена з 04:18.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов