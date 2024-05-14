Вибухи в Харкові 14 травня: РФ вгатила авіабомбами УМПБ Д-30, є постраждалі

Вибухи в Харкові о шостій ранку 14 травня стали наслідком удару планерувальними авіабомбами УМПБ Д-30.

Оновлено о 08:27.

Вибух у Харкові 14 травня: що відомо

Вибухи в Харкові 14 травня прогриміли в густонаселеному Київському районі.

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Одним ударом зруйновано три гаражі та ще три пошкоджено.

Інший приліт зафіксовано на відкритій території.

Інформація щодо інших ушкоджень встановлюється.

У 52-річного чоловіка та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Постраждалим надали допомогу на місці.

Слід зауважити, що повітряна тривога в регіоні оголошена з 04:18.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов

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