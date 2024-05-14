Вибухи в Харкові: росіяни завдали удару КАБами по району житлової забудови
Потужні вибухи у Харкові прогриміли вдень сьогодні, 14 травня. Російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами).
Вибухи в Харкові сьогодні
Інформацію про вибухи в Харкові вдень 14 травня підтвердив міський глава Ігор Терехов. За його словами, у Харкові вдруге за день було гучно.
Терехов заявив про удар по району житлової забудови в Шевченківському районі, навколо якого розташовані багатоквартирні будинки.
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав кількох ударів, зокрема по житловій забудові центральної частини Харкова.
Відомо про влучання КАБа у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку, проте без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід.
На місці іншого удару зафіксовано влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка.
За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до 18 людей. Серед них – троє дітей.
Ще постраждали 10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові – 87 років.
Один цивільний чоловік – у важкому стані. Близько 11 людей дістали травми середнього ступеня. П’ятеро – у легкому стані. Шість людей госпіталізовані.
Перед вибухами у Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область, а згодом – про повторні пуски.
Удар КАБами по Харкову
Вранці 14 травня по Харкову вже вдарили двома КАБами, внаслідок чого постраждали двоє людей у Київському районі.
Одним ударом було зруйновано три гаражі, пошкоджено ще кілька. Другий відбувся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район.
Загалом внаслідок ранкового удару КАБами по Харкову постраждало сім житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки, вибито 615 вікон.
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