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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Харкові: росіяни завдали удару КАБами по району житлової забудови

Вибухи в Україні, ППО
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи у Харкові прогриміли вдень сьогодні, 14 травня. Російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Вибухи в Харкові сьогодні

Інформацію про вибухи в Харкові вдень 14 травня підтвердив міський глава Ігор Терехов. За його словами, у Харкові вдруге за день було гучно.

Терехов заявив про удар по району житлової забудови в Шевченківському районі, навколо якого розташовані багатоквартирні будинки.

Зараз дивляться

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав кількох ударів, зокрема по житловій забудові центральної частини Харкова.

Відомо про влучання КАБа у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку, проте без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід.

На місці іншого удару зафіксовано влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка.

За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до 18 людей. Серед них – троє дітей.

Ще постраждали 10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові – 87 років.

Один цивільний чоловік – у важкому стані. Близько 11 людей дістали травми середнього ступеня. П’ятеро – у легкому стані. Шість людей госпіталізовані.

Перед вибухами у Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область, а згодом – про повторні пуски.

Удар КАБами по Харкову

Вранці 14 травня по Харкову вже вдарили двома КАБами, внаслідок чого постраждали двоє людей у Київському районі.

Одним ударом було зруйновано три гаражі, пошкоджено ще кілька. Другий відбувся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район.

Загалом внаслідок ранкового удару КАБами по Харкову постраждало сім житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки, вибито 615 вікон.

Харків на карті

Вибухи у Харкові 14 травня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Бомба, Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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